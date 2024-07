LXXX Trofeo Carranza | Il Cadice sfiderà la Lazio: ecco quando

Tante le amichevoli in programma per la Lazio di Mister Baroni che già oggi pomeriggio disputerà la seconda partita di precampionato contro il Trapani sul campo dello Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Gli altri impegni biancocelesti saranno: domenica 21 contro la Triestina; contro l'Hansa Rostock sabato 27 luglio; contro il Frosinone il 3 agosto e contro il Southampton il 7 agosto. Poco fa è arrivata la comunicazione di un'altra amichevole con in palio un trofeo.

S.S.Lazio

LXXX Trofeo Carranza: Lazio - Cadice

La partita con in palio il trofeo Ramon de Carranza si disputerà il 10 di agosto a Cadice. Il trofeo noto in Spagna anche con il nome di el trofeo de los trofeos si disputa tutti gli anni nel mese di agosto nella città spagnola dal 1955. La passata edizione fu disputata contro il Lecce e ad alzare il trofeo fu il Cadice.

