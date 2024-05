CdS | Lazio, sono i giorni di Kamada: cosa filtra da Formello

Momenti cruciali si avvicinano per la Lazio, con Daichi Kamada prossimo a decidere il suo destino. Dopo un inizio stagione complicato sotto la guida di Sarri, il centrocampista giapponese si è affermato come pilastro della squadra con l'arrivo di Tudor. Quest'ultimo ha trovato per lui un ruolo perfetto nel modulo 3-4-2-1, permettendo a Kamada di mettere in mostra le sue capacità di dinamismo e di inserimento offensivo.

Cosa filtra da Formello

Fino a poco tempo fa, sembrava improbabile che Kamada potesse rimanere, ma ora la situazione è radicalmente cambiata. L'ex giocatore dell'Eintracht ha la possibilità di rinnovare il suo contratto. Questi sono giorni di riflessione critica. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'ambiente nella squadra biancoceleste è cauto e nessuno anticipa nulla; tuttavia, si respira un cauto ottimismo riguardo le recenti prestazioni di Kamada, che non ha mai manifestato il desiderio di lasciare Roma. Recentemente, è stato collegato al Crystal Palace e a vari club della Bundesliga. È giunto il momento di una decisione: Kamada continuerà con la Lazio?