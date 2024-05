Stadio della Lazio al Flaminio, l’ironica vignetta di Osho - FOTO

La Lazio e lo Stadio Flaminio

La notizia che rimbalza da ormai la fine del mese di aprile è sulla presentazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio da parte della Lazio. Domenica sera l'assessore Onorato durante l'evento organizzato all'Auditorium dalla Lazio per celebrare i 50 anni dal primo storico Scudetto biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel aveva dichiarato di aver visto il progetto della Lazio che tra poco presenterà. Anche questa mattina l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda intervenuto sulle frequenze di Radiosei ha sottolineato come dopo la presentazione si debba seguire tutto l'iter necessario dopodiché si potrebbe poggiare la prima pietra, che se tutto andasse per il verso giusto dopo un anno potrebbe avvenire.

La vignetta di Osho

Che sia la volta buona questa? Tutto il popolo laziale se lo augura e per sdrammatizzare la situazione ci ha pensato il mitico Osho, vignettista de Il Tempo, di dichiarata fede Laziale che ha ironizzato sull'eventuale piano di riserva che ha Lotito in tasca: “Certo pure ristrutturà er Colosseo n'sarebbe male” ha ironizzato Osho con una foto del presidente Claudio Lotito