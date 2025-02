Provstgaard, nuova scommessa per la difesa biancoceleste

Il club danese ha voluto salutare il suo giovane talento con un messaggio sui social, che celebra il suo percorso dal Vejle alla Lazio:

“Sei pronto a volare, da Nørreskoven alla Curva Nord; dal rosso rubino al blu - Oliver Provstgaard è stato ceduto alla Lazio.”

Un gesto che sottolinea la crescita del giocatore, ora pronto a fare il grande salto in uno dei campionati più prestigiosi d’Europa.

Le aspettative per il futuro

Con l’arrivo di Provstgaard, la Lazio continua a investire su giovani talenti con un grande potenziale. Il difensore dovrà adattarsi al nuovo ambiente, ma le sue qualità tecniche e fisiche promettono di essere un valore aggiunto per la squadra. I tifosi biancocelesti sono in attesa di vedere come il giovane danese risponderà alla sfida di giocare nella Capitale e difendere i colori della Lazio.

Un anno fa… il destino!