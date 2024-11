Belgio-Italia, la formazione ufficiale: la scelta su Rovella

Per il quinto match valido per la fase a gironi di UEFA Nations League 2024/25 l'Italia di Luciano Spalletti affronterà al Re Baldovino di Bruxelles il Belgio di Domenico Tedesco. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 per la gara di ritorno, nell'ultimo match d'andata gli azzurri hanno pareggiato 2-2 contri i belgi, risultato che non ha poi influito sul percorso dell'Italia in Nations League: la squadra di Spalletti guida la classifica del Gruppo 2 Lega 4 con 10 punti, frutto di tre vittorie, una Francia e due con l'Israele sia all'andata che al ritorno, e di un pareggio proprio con il Belgio. Dal canto suo la Nazionale di Tedesco è invece ferma a soli 4 punti in classifica per due sconfitte con la Nazionale francese, una vittoria con l'Israele e un pareggio con gli Azzurri. Nel frattempo in attesa dell'inizio del match, i due ct delle rispettive nazionali hanno diramato la lista dei loro undici titolari per Belgio-Italia, per cui Spalletti ha preso la sua decisione sulla scelta di Rovella se farlo partire dai primi minuti di gioco o meno.

La decisione su Rovella per Belgio-Italia, nella prossima pagina