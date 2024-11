Nazionale | Spalletti: "Rovella meritava la Nazionale"

Terminata la dodicesima giornata di campionato, la Nazionale Italiana torna in campo per la quinta e sesta giornata di Nations League contro il Belgio giovedì 14 novembre alle 20:45 in trasferta e contro la Francia domenica 17 novembre alle 20:45 in casa. Nel frattempo il ct azzurro, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista delle prossime sfide dell'Italia.

Le parole di Spalletti

Ho fatto i complimenti ai ragazzi per come stanno conducendo la stagione, c'è questa competitività che fa bene a tutti, squadre di basso livello che stanno mettendo in difficoltà quelle più attrezzate. Questo sarà il raduno della continuità per dare un senso a tutto ciò che abbiamo fatto in passato. Ricci non c'è perché se un giocatore è a rischio infortunio va a casa, non sarà possibile recuperarlo, per la prima partita ci dovranno essere due mediani. Chi al suo posto? Locatelli. Contro Belgio e Francia saranno partite difficili. Sono molto tranquillo dei giocatori che ho a disposizione. Come mediani abbiamo Rovella e Locatelli che stanno facendo benissimo nelle rispettive squadre. Rovella meritava la Nazionale. Valuteremo se sono allo stesso livello degli altri dopo la partita, ma intanto facciamoli giocare.

I convocati della Nazionale Italiana

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).