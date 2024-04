Lazio-Salernitana, Patric: “Adesso il momento dei veri uomini. Tudor? Chi non è adatto al nuovo gioco…”

Domani alle 20:45 scenderà in campo la Lazio, nella sfida che inaugurerà la 32° giornata di Serie A TIM. Sul prato dell’Olimpico, la squadra di Tudor, reduce dal derby perso lo corso weekend, affronterà la Salernitana, fanalino di coda e prossima alla retrocessione nella serie cadetta, con soli 15 punti raccolti a 7 giornate dal termine della stagione.

Sul proprio sito, la società biancoceleste ha da poco reso pubblico il match-program al quale ha partecipato, rilasciando un’intervista per presentare la sfida di domani, il difensore spagnolo Patric.

C’è tanto rammarico per la sconfitta , sappiamo l’importanza di quella partita per noi e per i tifosi. Perderlo è stato brutto anche per la classifica perchè ci ha allontanato dai posti che vogliamo occupare. Mancano però ancora tante partite, per questo dobbiamo pensare positivo, affrontare una gara alla volta e poi vedere dove potremo arrivare

Abbiamo un buon calendario, con molte partite in cui sull’ carta siamo favoriti. Sappiamo benissimo che in Serie A non esistono vittorie scontate ma noi siamo la Lazio e dobbiamo finire questa stagione nel migliore dei modi. Ad agosto avremmo voluto disputare un altro tipo di campionato, poi per una serie di fattori non ci siamo riusciti. Adesso è il momento dei veri uomini e di portare la squadra il più in alto possibile