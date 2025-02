Scelto l'arbitro di Venezia-Lazio: le designazioni della 26° giornata di Serie A

Dopo il pareggio casalingo contro il Napoli, la Lazio è pronta per una nuova giornata di Serie A che la vedrà affrontare il Venezia, attualmente penultima, in casa dei lagunari. Marco Baroni affronta la squadra che ha battezzato il suo esordio sulla panchina biancoceleste nel match, in quel caso è terminata 3-1, e dopo un intero girone di andata si va a giocare un match che può valere molto per la zona Champions League.

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha diramato le designazioni arbitrali per la 26° giornata di Serie A attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito.

L'arbitro di Venezia-Lazio

Il fischietto che dirigerà la gara in programma sabato alle 15.00 tra biancocelesti e lagunari sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio-Di Gioia. Il IV Uomo sarà Cosso, mentre alla Sala VAR di Lissone ci saranno Meraviglia (VAR) e Massa (AVAR).

