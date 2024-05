Inter-Lazio, Provedel: "Ho avuto tempo per vedere cosa dovevo imparare. Su Mandas..."

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Lazio, sfida valida per la 37° giornata del campionato di Serie A. Alle 18:00, allo Stadio San Siro di Milano, si affrontano nerazzurri, già matematicamente Campioni d’Italia, e biancocelesti, a caccia di punti importanti per chiudere il discorso Europa League.

Nel pre gara, il portiere biancoceleste Ivan Provedel, è intervenuto per presentare la sfida di quest’oggi della Lazio in casa dell’Inter, ultima trasferta della stagione per la squadra biancoceleste.

Inter-Lazio, le parole a Dazn di Provedel nel pre partita