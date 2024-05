Inter-Lazio, Tudor: "Vogliamo fare il nostro massimo come sempre. Su Rovella e Luis Alberto..."

Archiviata la vittoria per 2-0 contro l’Empoli all’Olimpico, arrivata domenica scorsa, la Lazio si appresta a scendere in campo quest’oggi per l’ultimo match in trasferta della stagione. I biancocelesti infatti, nella 37° giornata del campionato di Serie A, saranno impegnati a Milano, per affrontare l’Inter già matematicamente Campione d’Italia.

A pochi minuti dall’inizio di Inter-Lazio, in programma alle ore 18:00 allo Stadio San Siro di Milano, l’allenatore biancoceleste, Igor Tudor, è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la gara di quest’oggi contro i nerazzurri dell’ex Simone Inzaghi.

Inter-Lazio, le dichiarazioni pre partita di Igor Tudor ai microfoni di Dazn