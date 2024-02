Provedel, accordo raggiunto: oggi adeguamento e firma

Provedel è una pedina fondamentale per la Lazio. Lo ha dimostrato lo scorso anno, ma soprattutto in questa stagione che, senza considerare il gol all'Atletico Madrid all'esordio in Champions, ha salvato il risultato in più partite grazie alle sue prodezze. Da tempo ormai era in attesa di un adeguamento di contratto più che meritato e quel giorno dovrebbe essere arrivato. Come riportato da Alfredo Pedullà, è stato raggiunto un accordo con il suo procuratore Gianni Rava e oggi dovrebbe esserci la firma sul nuovo contratto: la scadenza rimarrà al 30 giugno 2027, ma l'ingaggio salirà a 2 milioni più bonus a stagione.