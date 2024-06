Tommaso Paradiso a Radiosei: "Alla Lazio mancano amore, comunicazione e..."

A Formello non tira una bella aria. Nella serata di ieri sono arrivate le dimissioni ufficiali da parte di Tudor, e il nome più caldo per sostituirlo è quello di Marco Baroni, attualmente tecnico del Verona. Il malumore generato da questa notizia è culminato in una sorta di protesta dei tifosi di fede biancoceleste su X (ex Twitter), dove è spopolato l'hashtag #NoBaroni.

Tommaso Paradiso e l'appello alla società

Tommaso Paradiso, noto cantante di fede laziale, si è esposto scrivendo un duro commento sotto il post di addio a Tudor, criticando aspramente l'operato della società e di come si stia rivelando incapace di gestire questa situazione. Per l'occasione, è intervenuto anche sulle frequenze di Radiosei, esponendo il suo pensiero.

Mancanza di un rapporto tifosi-società: le parole di Paradiso