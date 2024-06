Baroni in pole per la panchina della Lazio, la rabbia dei tifosi sui social

Con le dimissioni di Tudor, ieri ufficializzate dalla società, la Lazio si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore. Si sono fatti tantissimi nomi dai sogni: Allegri, Sarri e Conceicao fino a Baroni e Paulo Sousa. Proprio il tecnico che ha portato quest'anno il Verona alla salvezza, sembra essere la pista più calda ed il favorito per sostituire Igor Tudor.

La Lazio e Baroni

Come filtra in queste ultime ore, la Lazio sembra aver virato su Marco Baroni. L'ex tecnico gialloblù ha anche altre richieste come Cagliari, Udinese e Monza, ma ha già messo tutto in stand-by in attesa della decisione dei biancocelesti.

Il comprensibile malcontento dei tifosi e l'#NoBaroni

Dopo la voce che vedrebbe Baroni come nuovo allenatore della Lazio, i tifosi biancocelesti si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro malcontento per una scelta che a detta della stragrande maggioranza di cuori biancocelesti farebbe fare alla Lazio molti passi indietro rispetto al livello raggiunto sin ora.

Su X (ex Twitter) è diventato in poche ore popolare un nuovo hashtag: #NoBaroni, condiviso da migliaia e migliaia di utenti con l'intento di far arrivare il messaggio alla società. La paura di molti è quella di tornare indietro di molti anni quando la Lazio si muoveva nel limbo di metà classifica.

Una scelta definitiva la Lazio la deve ancora fare e le prossime ore sicuramente saranno decisive. La cosa certa è che i tifosi si sono già schierati e nessuno vorrebbe Baroni sulla panchina biancoceleste. I laziali sognano: Sarri, Allegri o Conceicao per il resto sarebbe un downgrade.

I commenti sul post Instagram del tecnico

Da quando è partito l'hashtag #NoBaroni su X, in contemporanea sono cominciati ad arrivare commenti sotto l'ultimo post Instagram dell'ex tecnico del Verona. Baroni il 27 maggio aveva pubblicato una foto per festeggiare la salvezza miracolosa ottenuta con i gialloblù, ma da questa mattina la foto è stata presa d'assalto da alcuni tifosi biancocelesti.

Tanto rispetto per le sue imprese salvezza, ma vogliamo allenatori con la “lazialità”, con voglia di un progetto di lunga durata e ambizioni elevate. Buona fortuna, ma altrove.

Nulla contro di lei, ma abbia pazienza, non è proprio il caso. Cortesemente, non venga alla Lazio

Baroni, per favore, resta dove sei. Alla Lazio abbiamo bisogno di un allenatore da Champions o perlomeno da big, non un allenatore da retrocessione. Un abbraccio al Verona per la prossima stagione e non venire alla Lazio.

Mister non venga a prendersi insulti e rovinarsi la carriera qui

Questi sono solo alcuni dei pensieri espressi sotto al post social del tecnico.