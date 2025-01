Lazio tra intrighi e opportunità: Isaksen, Ngonge e le mosse di mercato

L’intrigo di mercato intorno a Isaksen e Ngonge continua a suscitare interesse in casa Lazio. L’Olympiakos ha mostrato un chiaro interesse per il danese, proponendo un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, la Lazio ha risposto con fermezza: l’accordo è possibile solo con l’inserimento dell’obbligo di acquisto. Parallelamente, Ngonge, in uscita dal Napoli, attende segnali dai biancocelesti per un possibile approdo nella capitale. Si discute, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, anche di uno scambio diretto tra i due giocatori, ma la Lazio ha aggiunto una richiesta economica di 2-3 milioni di euro per completare l’operazione.

Le trattative tra Lazio e Napoli: Isaksen e Ngonge al centro del mercato

Intanto, mister Baroni ha bisogno di rinforzi difensivi, con Patric ancora in bilico tra recupero e intervento chirurgico. Il direttore sportivo Fabiani si è mosso su più fronti, sondando profili di spessore come Faes del Leicester e Mosquera del Valencia, entrambi valutati 20 milioni di euro. Questi due club, già in difficoltà economiche e sportive, potrebbero facilitare una trattativa. Faes, 26 anni, è un difensore centrale con esperienza internazionale, titolare nella nazionale belga. Mosquera, invece, a soli 20 anni, è uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo.

Rinforzi per la difesa: Faes, Mosquera e la pista sudamericana Gomez

In Sudamerica, spunta un ulteriore nome: Valentin Gomez, 21 anni, difensore del Velez e protagonista nell’Argentina Under-20. Gomez è già nel mirino del Bologna, ma le voci di un interesse della Lazio si intensificano, soprattutto in vista degli ultimi giorni di mercato. Sul giovane centrale ci sono anche River Plate e Cruzeiro, ma i biancocelesti potrebbero tentare un affondo per anticipare la concorrenza.

Le prossime settimane saranno decisive per il mercato della Lazio, tra necessità di consolidare la rosa e opportunità di chiudere colpi strategici.