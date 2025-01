Auronzo chiede scusa alla Lazio: ritiro estivo ancora in dubbio

Il Comune di Auronzo ha preso posizione ufficiale sulla questione del ritiro della Lazio per l'estate 2025. La comunicazione formale è stata inviata alla Media Sport Event di Gianni Lacchè, confermando l'accordo già esistente per ospitare i biancocelesti. Contestualmente, l’amministrazione ha presentato scuse ufficiali, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per quanto accaduto la scorsa estate, rivolgendo il messaggio anche al presidente Claudio Lotito e alla società.

Ritiro Lazio 2025: Auronzo si scusa e cerca la riconferma

Questo passo indietro ha suscitato reazioni contrastanti, con il gruppo di minoranza locale che ha richiesto pubblicamente spiegazioni. "Il Sindaco deve chiarire le dichiarazioni contraddittorie che dalla scorsa estate hanno portato a una visibilità mediatica senza precedenti, sia locale che nazionale", hanno affermato i critici.

Le critiche interne e il ruolo decisivo di Lotito

Nel frattempo, la decisione finale spetta a Lotito. Oltre alla possibilità di tornare ad Auronzo, il club biancoceleste valuta l'ipotesi di rimanere a Formello, utilizzando le trasferte internazionali per disputare le amichevoli estive. Entro marzo 2025 si avrà una risposta definitiva, e il futuro del ritiro estivo della Lazio sarà più chiaro.