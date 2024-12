Coppa Italia, Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali

La Lazio torna in campo questa sera per affrontare il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà una sfida decisiva, che in caso di parità si concluderà ai calci di rigore, con in palio l'accesso ai quarti contro la vincente di Inter-Udinese. Antonio Conte guida un Napoli in gran forma, capolista in Serie A con 32 punti grazie anche a un calendario privo di impegni europei. Dopo il match di Coppa, le due squadre si ritroveranno domenica per la 15ª giornata di Serie A Enilive per il secondo atto di questa sfida, un confronto chiave per gli obiettivi di entrambe le formazioni: il Napoli per continuare a volare, la Lazio per accorciare in vetta e per mandare un segnale alle inseguitrici dopo il brutto stop di Parma.

Di seguito le scelte di formazione degli allenatori per la gara di stasera.

Marco Baroni

Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1):

Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj, Dele-Bashiru, Rovella, Tchaouna, Pedro, Zaccagni, Noslin. All.: Marco Baroni.



A disposizione: Provedel, Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Basic, Akpa Akpro, Isaksen, Castrovilli, Diego Gonzalez, Castellanos.

Squalificati: -

Diffidati: -

Indisponibili: Nuno Tavares, Vecino, Dia

NAPOLI (4-2-3-1):

Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Folorunsho; N’Gonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: Antonio Conte.



A disposizione: Meret, Contini, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Squalificati: -

Indisponibili: Mazzocchi.