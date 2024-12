Coppa Italia | Verso Lazio-Napoli: statistiche e curiosità

Tra poche ore Lazio e Napoli scenderanno in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il fischio d'inizio previsto alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Antonio Conte, essendo arrivata lo scorso anno al nono posto in classifica, ha precedentemente dovuto affrontare i sedicesimi di finale contro il Palermo: gara vinta 5-0 a favore chiaramente del Napoli. Questa vittoria che gli ha permesso il passaggio del turno. Azzurri e biancocelesti si affronteranno in una gara secca, come di consueto, e la vincente tra le due poi dovrà sfidare una tra Inter e Udinese. In attesa dell'inizio del match alcune curiosità e statistiche secondo Opta tra Lazio e Napoli.

Coppa Italia: i precedenti tra Lazio e Napoli

In 21 incontri disputati contro il Napoli, la Lazio non ha mai trovato con nessun'altra squadra così tanti successi in Coppa Italia come contro i partenopei: ben nove vittorie, pari soli ai successi trovati contro la Juventus nella competizione nazionale ma in 27 partite giocate. I 21 confronti per cui i biancocelesti hanno vinto 9 volte, pareggiato 4 e perso 8. L'ultima sconfitta casalinga contro il Napoli in Coppa Italia risale al 27 agosto 1986. Agli ottavi di finale però le due squadre si sono incrociate in altre due occasioni: nel 1997/98 e nel 2007/08, in entrambi i casi solo la Lazio è passata ai quarti di finale.

Questa sera Pedro potrebbe superare un record

Il 37enne attaccante della Lazio, Pedro, nel caso in cui siglasse un goal questa sera contro la squadra di Antonio Conte potrebbe diventare in automatico il giocatore più anziano di una squadra di Serie A a segnare in una gara di Coppa Italia dopo Fabio Quagliarella con la Sampdoria nella partita contro il Torino del 16 dicembre 2021 a 38 anni, 319 giorni.