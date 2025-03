Milan-Lazio, ecco quanti laziali saranno a San Siro

Poco meno di 24 ore e i riflettori dello stadio San Siro si accenderanno su Milan-Lazio. Sfida tra due squadre ferite ma vivissime nello spirito per reagire e cercare immediatamente di cambiare il trend negativo che le vede arrivare da due sconfitte rispettivamente con il Bologna i rossoneri e in coppa Italia con l'Inter, dopo tante critiche arbitrali, per i capitolini.

Il popolo laziale sa che deve stare vicino alla sua squadra. L'allenatore Baroni più volte ha sottolineato l'importanza del sostegno del pubblico e la risposta per la trasferta di Milano è arrivata.

Il dato sui laziali a San Siro

Reso noto il numero dei tifosi biancocelesti presenti a Milano domani sera. Saranno 683 i supporters capitolini che partiranno alla volta di San Siro per stare vicino alla squadra di Marco Baroni e far sentire il loro apporto e il loro amore. Obiettivo: spingere i ragazzi a tornare a Roma con dei punti.

Situazione tifo rossonero

Il Milan punta a rientrare in una corsa che per ora li vede fuori e che rischia di compromettersi ulteriormente. Gli ultimi risultati della squadra di Conceicao hanno reso l'ambiente delle mure amiche bollenti. I tifosi milanisti hanno organizzato uno sciopero che lascerà per i primi 15 minuti vuoti gli spalti dell'impianto meneghino. Un gesto forte che si farà sentire.