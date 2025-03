Le probabili formazioni di Milan-Lazio: Baroni sorprende

La Lazio sfida questa sera alle 20.45 il Milan di Sergio Conceiçao. La partita a San Siro, in diretta su DAZN, rischia di essere l'ultima opportunità da parte dei rossoneri per rimanere aggrappati alle posizioni di classifica europee, mentre i biancocelesti devono invertire il trend nei big match soprattutto a Milano, storicamente un campo difficilissimo per la Lazio.

Nelle prove di ieri a Formello, Baroni ha sorpreso un po' tutti con minimo un cambio per ruolo probabilmente anche in ottica Europa League con la Lazio impegnata giovedì a Plzen per l'andata degli Ottavi. I ballottaggi principali riguardano la porta con Provedel favorito per difendere i pali ma Mandas lo insidierà fino all'ultimo e l'ala destra con Pedro favorito su Isaksen. Belahyane, poi, dovrebbe prendere il posto di Rovella e Patric quello di Romagnoli, uscito affaticato dalla sfida contro l'Inter. Tchaouna supera Noslin e verrà schierato prima punta.

