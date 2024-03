90 + 4 - Finisce qui! Seconda vittoria di fila per i biancocelesti.

90' - Concessi 4 minuti di recupero.

74' - Doppio cambio biancoceleste: Cappelli prende il posto di DI Tommaso. Cuzzarella entra al posto di Sana Fernandes.

48' - RADDOPPIO LAZIOOO!! Insacca Diego Gonzalez su assist di Milani.

56' - Ammonizione per Zaknic.

48' - Fallo di Bordon: è cartellino giallo.

46' - Inizia il secondo tempo: un cambio per i biancocelesti, con Nazzaro che prende il posto di Zazza.

45' + 1 - Termina il primo tempo.

45' - Concesso un minuto di recupero.

39' - Giallo a Di Tommaso.

37' - LA LAZIO LA SBLOCCAAA!!! SANA FERNANDES! L'attaccante è stato bravo a cogliere un bel pallone al centro di Diego Gonzalez.

33' - Prima ammonizione per i biancocelesti: si tratta di Sana Fernandes.

25' - Occasione per Saba Fernandes, che semina il panico superando alcuni difensori e poi concludendo: il tiro è sporco e termina di poco al lato.

20' - Occasione per il Frosinone: ci prova Ferizaj.

3' - Subito prima occasione per la Lazio, con Sulejmani che tenta di cogliere una buona propensione offensiva che si conclude, però, di poco al lato.

1’ Fischio d’inizio.

Torna in campo la Lazio Primavera. Dopo il successo in rimonta per 1-2 in casa del Sassuolo nell'ultima giornata, i biancocelesti di Stefano Sanderra scenderanno quest'oggi in campo tra le mura amiche. Al Centro Sportivo di Formello arriva il Frosinone, con il match, valido per la 24° giornata del campionato di Primavera 1, in programma alle ore 11:00.

Partita importante per la Lazio Primavera, attualmente quarta in classifica con 38 punti, a -2 dalla coppia al secondo posto formata da Atalanta e Roma. Il Frosinone invece, attualmente ultimo in classifica con 17 punti raccolti in 23 giornate, arriva da un buon momento, con sei risultati utili consecutivi raggiunti, di cui quattro vittorie e due pareggi.

In vista del match che prenderà il via tra pochi minuti, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Lazio-Frosinone:

LAZIO: Magro, Bordon, Milani, Sardo, Bedini, Sana Fernandes, Di Tommaso, Ruggeri, Sulejmani, Gonzalez, Zazza.

A disposizione: Renzetti, Napolitano, Suleymane, Tredicine, Bigotti, Ferrari, Cappelli, Nazzaro, Bordoni, Di Gianni, Cuzzarella.

Allenatore: Stefano Sanderra.

FROSINONE: Palmisani, Romano, Kamensek, Petta, Zaknic, Ferizaj, Selvini, Boccia, Luna, Cichella, Bouabre.

A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Severino, Milazzo, Molignano, Mezsargs, Cichero, Shkambaj, Dixon, Ioannou, Amerighi.

Allenatore: Angelo Adamo Gregucci.