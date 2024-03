PAGELLE | Sana e Gonzalez tornano a incidere: bene Milani e Bordon

Magro 6,5 - Pochissime le telefonate verso la sua porta. Sicuro nelle uscite, impegno minimo nelle occasioni avversarie. Ingenua l'ammonizione sul doppio vantaggio a 15 minuti dal termine per perdita di tempo.

Bedini 6,5 -Pochi rischi, buon posizionamento e capacità di assorbire le avanzate degli avversari dalla sua fascia.

Zazza 6 - Prova solida da centrale di difesa. Attento nelle varie occasioni e ben organizzato con il compagno di reparto. Dal 46' Zazza 6,5 - Rischia di subire una ripartenza poco dopo il suo ingresso con un passaggio lento, ma pone rimedio. Per il resto, gestisce bene i palloni davanti alla difesa.

Ruggeri 6,5 - Non c'è tanto lavoro quest'oggi: sono pochi i momenti in cui il Frosinone alza il livello di intensità e il capitano è bravo a non scomporsi.

Milani 7 - Suo l'assist decisivo in occasione del raddoppio. Preciso e agile, sulla sinistra è un punto fermo e di valore nello scacchiere di Sanderra.

Bordon 6,5 - Prima da mediano, poi da difensore centrale: bravo nel giro palla e nel mantenere una buona solidità.

Sardo 6 - Partita più in ombra rispetto alle ultime gare, dove tutto il suo valore è uscito fuori. Tenta qualche incursione e un paio di conclusioni dal limite, ma senza incidere. Dall'82' Bigotti SV.

Di Tommaso 6,5 - Prova solida, buon giro palla e ci prova anche dal limite in qualche occasione. Dal 73' Cappelli 6 - Entra bene in partita fornendo una prestazione solida.

Gonzalez 8 - Ottima prova dell'attaccante nel giorno del ritorno. Qualche buona palla giocata dal limite dell'area, compreso l'assist a Sana Fernandes per il gol del vantaggio. Dall'82' Napolitano SV.

Sana Fernandes 8 - Come sempre è una delle armi migliori di questa squadra: le sue propensioni dalla sinistra creano sempre più di qualche pensiero alla difesa avversaria. Semina il panico in un paio di occasione e va in gol sul finire del primo tempo dopo uno stop in area. Ottima prova anche oggi. Dal 73' Cuzzarella 6 - Tenta qualche accelerazione e mantiene alta la squadra.

Sulejmani 6,5 - I pochi palloni giocabili che riceve sono ben gestiti dall'attaccante. Il suo lavoro di sponda, nelle ultime gare, sta assumendo un valore nuovo.

All. Sanderra 7 - La squadra messa in campo rispetta la crescita della trasferta di Sassuolo e mostra continuità. Le alternative dalla panchina ci sono e sono valide. Aumentano i giocatori impiegati in più ruoli, con buoni risultati.