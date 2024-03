Lazio-Juventus, i numeri in casa contro i bianconeri

La Lazio del nuovo tecnico Tudor si sta preparando per il prossimo incontro contro la Juventus, un match che statisticamente non sorride ai biancocelesti. Analizzando le partite di Serie A giocate a Roma, su un totale di 79 incontri, la Lazio ha ottenuto la vittoria in 26 occasioni, l'ultima delle quali si è verificata nell'aprile 2023 con un risultato di 2-1 a loro favore.

In questo storico confronto, le sconfitte subite dalla Lazio ammontano a 34, con l'ultima risalente a novembre 2021 per 0-2, mentre i pareggi sono stati 19, l'ultimo dei quali è stato registrato nel novembre 2020 con un 1-1. Riguardo ai gol, la Lazio ne ha segnati 95, mentre la Juventus ha superato questa cifra con 108 reti.

Guardando all'intera storia degli scontri diretti, si contano 191 partite, con 47 vittorie per la Lazio, 44 pareggi e 100 successi per la Juventus. L'ultima vittoria della Lazio risale all'8 aprile 2023, con un punteggio di 2-1, mentre l'ultimo trionfo della Juventus è stato il 16 settembre 2023, con un 3-1. L'ultimo pareggio registrato tra le due squadre è stato un 2-2 nel maggio 2022. Complessivamente, la Lazio ha segnato 213 gol nei confronti della Juventus, che invece ha totalizzato 335 reti. Le vittorie casalinghe più eclatanti sono state un 4-0 per la Lazio nel 1939 e un 0-4 per la Juventus nel 1948.