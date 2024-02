Guendouzi nel post-partita: " Tutti hanno dato il massimo, il premio di MVP dormirà con me..."

Fantastica vittoria della Lazio sul Bayern Monaco per 1-0, grazie al rigore trasformato da Ciro Immobile al 69', nell'andata di questi quarti di finale di Champions League. Una prestazione di grande concentrazione da parte di tutti gli interpreti, studiata nei minimi dettagli da mister Maurizio Sarri.

Lo Stadio Olimpico dalla fantastica coreografia passando per il tifo incessante ha trascinato la squadra in quest'ottima prestazione contro i pluricampioni del Bayern Monaco, ora il 5 marzo si andrà a Monaco di Baviera, in quel dell'Allianz Arena per giocare la partita di ritorno che sarà dunque decisiva in vista della qualificazione ai Quarti di Finale di Champions

Il premio di migliore in campo è stato assegnato alla mezzala francese Matteo Guendouzi, autore di una grande prestazione box to box condita da tanta quantità e qualità.

Questo il suo intervento ai microfoni di Lazio Style Channel:

"Vittoria bellissima tutti hanno dato il massimo contro tutti i pronostici, è il primo trofeo da MVP e dormirà con me stanotte. Tutti hanno dato il massimo per battere una delle squadre più forte in europa chiunque è entrato ha dato il massimo. È una vittoria che ci dà morale in vista del Bologna, gara che può dare una svolta al campionato."

Il centrocampista francese è poi intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video. Queste le sue parole: