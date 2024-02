Lazio-Bayern Monaco, Ciro Immobile: "Volevamo regalare una gioia alla nostra gente. Dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Vi racconto il rigore..."

Al termine della gara vinta dalla Lazio contro il Bayern Monaco per 1-o, proprio con il gol su rigore di Ciro Immobile, lo stesso capitano è intervenuto al termine della gara ai microfoni di Amazon Prime Video, per commentare questa fantastica vittoria, che permette alla Lazio di affacciarsi alla gara di ritorno con due risultati su tre per il passaggio del turno.

Queste le sue parole:

"Ero convinto che la squadra potesse sfruttare l’occasione per dimostrare a che punto siamo arrivati. Parlavo con Luis in panchina, affrontare queste squadre ti dà una carica e delle emozioni incredibili. Si parla sempre di un gioco, sogniamo di giocare queste partite qui o un mondiale. Non ci dovevamo far prendere dall’emozione perché volevamo godercela. C’è un po’ di rammarico. Con loro in dieci potevamo sfruttare qualche occasione e giocare il ritorno in modo più semplice. Dovremmo fare una partita come questa in Germania. Ne parlavo con i fisioterapisti che mi chiedono spesso queste cose. Questo è il mio mestiere. Oggi non mi sentivo così sicuro di tirarlo. Volevo incrociarlo ma ho visto Neuer buttarsi prima, e ho tirato piano perché non c’era nulla da rischiare. È stata tosta”.