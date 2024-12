Rovella a Dazn: “Ho i brividi se penso alla Lazio, il mio sogno…”

Nella speciale Lazio di quest’anno dove tutti sono importanti e fondamentali per i risultati, è innegabile l’importanza dell’apporto anche di alcuni singoli che fanno la differenza sul campo e fuori: uno fra questi, il centrocampista 23enne Nicolò Rovella. Arrivato alla Lazio soltanto durante la scorsa estate, durante la panchina di Sarri, il giovane si conferma ogni giorno una pedina fondamentale per il centrocampo della squadra, ma soprattutto una bandiera dei colori biancocelesti. Rovella si è innamorato subito della Lazio, dei suoi tifosi e non lo nasconde, riservando sempre parole d’amore per il club che gli ha dato l’occasione più importante della sua carriera. I racconti di Rovella sulla Lazio sono raccolti anche dea DAZN in un’intervista esclusiva fatta al centrocampista, nel servizio intitolato “Lazio, sono pazzo di te”.

