Lazio, Baroni prepara la sfida: il piano della coppia di attacco Dia-Taty

Stasera torna l’Europa League e la Lazio sfiderà l’Ajax nella sesta partita della competizione, un match importante che, probabilmente, potrebbe valere la qualificazione agli ottavi e la conferma nelle zone più alte della classifica (la Lazio non è più prima dopo la vittoria dell’Athletic Bilbao sul Fenerbahçe di ieri). Baroni e i suoi ragazzi sono consapevoli dell’importanza della sfida e, per questo, sono pronti a conquistare i tre punti dopo il pareggio casalingo contro il Ludogorets che ha fermato il percorso europeo della Lazio, finora costellato solo di risultati positivi (4 vittorie e un pareggio).

La scelta di stasera: la coppia Dia-Taty

Baroni ha un’idea per la formazione di stasera e, molto probabilmente, schiererà una delle coppie più prolifiche di questa Lazio: Castellanos e Dia. Come riporta Il Corriere dello Sport, i due giocheranno insieme dal primo minuto, un attacco pesante per sfidare l’esercito di lancieri olandesi. I due giocatori offensivi sono già andati a segno 4 volte (due reti a testa) in questa edizione europea. Nella prima parte della stagione, questo tipo di scelta rappresentava la normalità, ma si è trasformata in “eccezione“ dopo partita con la Juventus in poi. A partire da quella gara, giocata il 19 ottobre a Torino, sono state giocate 11 partite, per un totale di 990 minuti, di cui solamente 358 trascorsi insieme dai due attaccanti, circa il 36%. Dia e Taty hanno visto diminuire il loro minutaggio insieme e Baroni ha preferito alternarli nell’ultimo periodo. Dopo il giallo rimediato al Maradona che costringerà l’attaccante argentino a saltare l’Inter in casa, Castellanos è sicuro stasera di partire titolare e di contribuire al match. Il suo partner sarà proprio Dia con Noslin che inizierà da centravanti la prossima gara di campionato.

