Europa League, un quarto di finale visibile in chiaro ma non sarà la Lazio: la scelta di Sky

Giovedì riprenderà l’Europa League e l’unica italiana rimasta in gioco è proprio la Lazio che si impegnerà nella doppia sfida valida per i quarti di finale contro il Bodo Glimt (invece, la Roma è stata eliminata al turno precedente). Oltre all’Inter in Champions League e alla Fiorentina in Conference, i biancocelesti, quindi, sono la terza squadra italiana protagonista in Europa con la posta in palio altissima: la finale di Bilbao non così lontana.

Dove vedere le partite di Europa League?

A differenza del ciclo 2021-2024, quest’anno l’emittente di riferimento per Europa e Conference League è Sky che ha deciso di permettere di far vedere in chiaro e in diretta alcune partite per permettere ad un maggior bacino di utenti di seguire alcune delle squadre rimaste gioco in Europa. Questa volta, la scelta per i quarti di finale da far vedere in chiaro è ricaduta sul match fra Lione e Manchester United, due squadre inserite nella parte di tabellone della Lazio ( i biancocelesti incontreranno la vincente solamente in caso di raggiungimento della semifinale e quindi, in caso di vittoria contro il Bodo). L’incontro Lione-Manchester United sarà visibile gratuitamente e in diretta, ma anche anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due squadre importantissime in questa competizione.

E la Lazio?

La Lazio è l’unica squadra rimasta in gioco in Europa League dopo l’eliminazione della Roma, ma non sarà possibile vedere gratuitamente i biancocelesti: come riporta il portale Calcio e Finanza, gli spettatori, laziali e, in generale, italiani, dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport o, in alternativa, alla piattaforma streaming Now (che trasmette i contenuti della pay-tv di Comcast) per godersi la doppia sfida europea che vedrà protagonista la squadra di Baroni.