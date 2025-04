Tra poche ore la rosa biancoceleste dovrà riscendere in campo e questa volta sará l'Atalanta la sua avversaria, infatti, alle ore 18:00 i due club si affronteranno al Gewiss Stadium e lotteranno per portarsi a casa i 3 punti, importanti soprattutto data la lotta scudetto dell'Atalanta, al momento a 6 punti dal Napoli e a 10 dall'Inter, e la necessità dei biancocelesti di riscalare la classifica si Serie A e tornare sopra la Roma, che alle 20:45 affronterà la Juventus. L'incontro tra i biancocelesti e i bergamaschi non sarà facile per nessuno dei due, infatti, mentre la squadra di Baroni viene da una vittoria, 3 pareggi ed una sconfitta, nelle ultime 5 partite la Dea ha totalizzato 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, inoltre, i biancocelesti, negli ultimi 10 incontri di Campionato a Bergamo, hanno un bilancio di 3 vittorie, 3 pareggi e ben 4 sconfitte con un totale di 21 reti segnate e 19 subite. In vista del match, affidato al direttore di gara Chiffi e visibile su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio, Dazn e in streaming anche su NOW, la Lazio ha pubblicato un video che riporta la top5 delle reti contro la Dea.

Lazio - Depositphotos

La top5 dei gol contro i bergamaschi

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Atalanta-Lazio