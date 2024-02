PAGELLE - Immobile da capitano e leader, Guendouzi con l'elmetto e Felipe è imprendibile

Provedel 7 - Sapeva che poteva essere una serata complicata dove la soglia dell'attenzione non deve mai calare. Guarda sfilare a pochi centimetri dal palo diverse occasioni bavaresi e regala un brivido ai tifosi con un passaggio sbagliato. L'uscita alta nel finale fa esplodere l'Olimpico.

Marusic 7,5 - Meno intraprendente di Hysaj ma ugualmente attento in fase difensiva dove non si passa. Si ricordava di Musiala, gli mette la museruola costringendolo a cercare vanamente fortuna altrove.

Gila 7,5 - Era atteso dalla prova di maturità dopo un ottimo percorso, esce dal terreno di gioco col massimo dei voti. Giganteggia con Harry Kane che gli passa una decina fra centimetri e chili, una differenza annullata alla perfezione.

Dall'81' Patric 7 - Gli basta un intervento per far capire ai bavaresi che non è più lo stesso di tre anni fa.

Romagnoli 8 - Se esistesse un almanacco del difensore perfetto avrebbe la sua foto in copertina. Guida il reparto con personalità, affronta i duelli senza timore uscendone vincitore e domina nella propria metà campo sui palloni alti.

Hysaj 7,5 - In certe partite l'esperienza e il coraggio sono gli ingredienti migliori da mettere in campo, l'albanese li ha entrambi sfoderando una grande prestazione. Affronta Sanè a viso aperto obbligandolo spesso a ripiegare quando parte palla al piede.

Dal 60' Lazzari 6 - Fatica ad entrare in partita facendosi spesso saltare dagli esterni tedeschi, ringrazia i compagni per aver sempre evitato guai peggiori.

Guendouzi 8 - Stasera era una guerra, Matteo indossa scarpini ed elmetto per presentarsi in trincea e vincere la sua battaglia. Il francese fa capire cosa significa avere mentalità europea.

Cataldi 7,5 - Si scalda nello spogliatoio per il forfait di Vecino nel riscaldamento, non gli tremano le gambe e lascia correre veloce il pallone. Ha momenti di sofferenza ma non sbanda mai.

Luis Alberto 7,5 - Tanti errori di misura nella fase iniziale, entra in partita dopo una conclusione dal limite che finisce di poco fuori. Dopo di che i suoi piedi diventano una cassaforte, ottimo anche in fase di interdizione.

Dall'81' Kamada SV

Isaksen 8 - E' giovane ma non ha paura dell'avversario e questo è un segnale incoraggiante. Ha la grande occasione in apertura di ripresa calcia addosso a Neuer in uscita, si fa perdonare procurandosi il rigore del vantaggio e l'espulsione di Upamecano.

Dal 74' Pedro 6 - Perchè non hai tirato subito col mancino? Perchè non hai chiuso gli occhi sbragato la porta col destro?

Immobile 8 – Sgomita in mezzo a Upamecano e Kim da capitano vero cercando sempre di aprire un varco. Appena ha il pallone punta la porta di Neuer, si ingobbisce e parte all'arrembaggio facendo nascere l'azione del rigore che poi realizza con la solita freddezza.

Dal 74' Castellanos 7 - Entra per far respirare la squadra e sfruttare qualche ripartenza, regala a Felipe un pallone d'oro ma il brasiliano aveva finito la benzina.

Felipe Anderson 8 - Sessanta minuti spaziali dove è il più forte giocatore in campo. Copre, dribbla e muove il pallone con classe ed eleganza. La lucidità era finita nel finale quando poteva chiudere i conti, un errore che non cancella una prestazione eccellente.

All. Sarri 9 - La Lazio scende in campo con rispetto dell'avversario ma con la voglia di giocarsela alla pari. Soffre e incassa per poi restituire conquistando una vittoria storica che poteva essere più larga nei minuti finali.