Lazio-Atalanta, Gasperini ritrova un titolare nella gara contro i biancocelesti

Terminate le vacanze natalizie, il 28 dicembre la Lazio è pronta a tornare in campo alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma per ospitare per la diciottesima giornata di Serie A l'Atalanta di Gasperini. In occasione della sfida contro i biancocelesti, l'allenatore della Dea, Giampiero Gasperini ritrova un titolare nerazzurro dopo un periodo di sosta causa infortunio.

Nella prossima pagina il rientro del senatore nerazzurro: di chi si tratta