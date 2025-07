Lazio, duello Patric-Provstgaard: Sarri cerca certezze per blindare il reparto

Il ritiro attuale sta già tracciando una linea netta con il recente passato: il sarrismo prevede uno spettacolo costruito con tanta disciplina e metodo. Non bisogna soltanto divertirsi adesso, ma anche rispettare i dettagli che il Comandante imprimerà ai suoi giocatori prima dell’inizio della stagione. Ecco perché la ripetizione degli schemi a Formello è all’ordine del giorno. In particolare bisognerà lavorare sulla difesa: quella di Baroni è stata la 10ª dello scorso campionato, adesso il reparto offensivo deve tornare la forza della Lazio. D’altronde, nell’anno del secondo posto, con Sarri, la Lazio realizzò 21 clean-sheet (record nella storia del club) e appena trenta reti al passivo.

Il lavoro sulla difesa: Patric o Provstagaard?

Sarri dovrà lavorare sulla difesa e ha già provveduto a blindare Romagnoli (anche se fino a settembre dovrà rinunciarci per la squalifica nelle prime due giornate che si giocheranno rispettivamente contro Como e Verona) del prossimo campionato. Oggi inizierà il recupero vero e proprio di Patric per sostituire il compagno: lo spagnolo tornerà in campo, insieme a Zaccagni. Mau verificherà lo stato di forma di un giocatore di cui si è sempre fidato ma che, nell’ultimo anno, ha subito diversi acciacchi fisici, primo fra tutti l’intervento al malleolo. Le prove che verranno fatte in questi giorni scioglieranno ogni dubbio sul possibile sostituto di Romagnoli: infatti, in questi giorni, Sarri ha insistito anche su Provstgaard, inserito a fianco di Gila. Dal primo test sono arrivati segnali confortanti poiché il danese imposta con personalità, si mostra sicuro e preciso, tanto da prendersi i complimenti di Gila al termine della partita. Il giovane non ha mai lavorato con Sarri, sta facendo il possibile per adattarsi ai suoi movimenti, estremamente diversi da quelli richiesti da Baroni l’anno scorso, e per ora sembra essere piaciuto davvero benissimo.

