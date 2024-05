La stagione della Lazio termina con un pareggio, che permette ai biancocelesti l’Europa League. Al termine della gara è intervenuto Tudor ai microfoni di LSC. Queste le sue parole

Abbiamo fatto un grande percorso, vanno fatti i complimenti ai ragazzi, l’Europa League è una grande competizione da giocare il prossimo anno, oggi era l’ultima gara, c’erano tante emozioni per la presenza di Eriksson, non siamo riusciti a vincere però non toglie niente ai ragazzi, gli vanno fatti i complimenti. Abbiamo fatto le cose giuste, siamo contenti. Ci siamo conosciuti man mano con i giocatori, bisogna essere contenti, ho trovato tanta disponibilità. Bagno di lazialità? È stato emozionante, magari l’hanno sentita anche i ragazzi. Oggi era l’ultima, bastava un solo punto, cambia anche un po’ la mentalità dei giocatori, va capito