Lazio-Sassuolo, Zaccagni: “Finita un'annata particolare. Su Felipe..."

È terminata in pareggio la gara tra Lazio e Sassuolo. Zaccagni -autore del gol biancoceleste- al termine del match è intervenuto ai microfono di LSC. Queste le sue parole

Legandomi al club per così tanti anni ho più responsabilità non solo in campo. Essere un esempio anche per i giovani. Per me è importante essere una pedina fondamentale per la Lazio