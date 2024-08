FORMELLO - Partitella a campo ridotto con la Primavera: si rivede Tavares, assente Gila

L’esordio in Serie A della Lazio è stato positivo ma adesso è già tempo di voltare pagina: sabato alle 18:30 i biancocelesti affronteranno in trasferta l’Udinese, squadra ostica che nel primo turno di campionato ha fermato il Bologna sull’1-1. Quest’oggi la squadra si è ritrovata a Formello: l’unico assente alla seduta di allenamento è stato l’infortunato Mario Gila. I calciatori presenti sono stati i seguenti: Provedel, Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Castrovilli, Cataldi, Vecino, Akpa Akpro, Basic, Isaksen, Pedro, Tchaouna, Dia, Bordon, Balde, D’Agostini e tanti altri calciatori della Primavera. I titolari della sfida di domenica con il Venezia invece, sono entrati poco dopo per un lavoro atletico. La sessione di allenamento si è conclusa con una partitella a campo ridotto con i ragazzi della Primavera.