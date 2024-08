Lazio Primavera, c’è un rinnovo fino al 2027: ecco di chi si tratta

Il campionato della Lazio Primavera è partito con il piede giusto: il neo acquisto Cristo Munoz ha deciso con un suo gol la partita con l’Empoli, vinta per 1-0 dalla Lazio. Se da una parte la squadra guidata da Sanderra ha visto partire diversi giocatori come Sana Fernandes e Sardo, proprio in questo momento è stato reso pubblico un rinnovo di contratto fino al 2027: stiamo parlando di Alessandro Milani, terzino sinistro e punto fermo della cavalcata della Lazio nello scorso anno. È stato proprio lui ad annunciare il rinnovo di contratto sul suo profilo Instagram

Fraioli

Il post Instagram di Milani