Le parole di Pino Capua: "Sono orgoglioso delle iniziative messe in campo"

Come riporta il sito della FIGC, quest'ultima si trova in prima linea per riuscire a far arrivare alle persone l'importanza di avere uno stile di vita sano ed equilibrato, riuscendo così a prevenire anche molte malattie.

Photo by Marco Rosi/Getty Images via Onefootball

Le parole di Pino Capua

Ecco le parole del Presidente della Commissione Antidoping FIGC, Pino Capua, riguardo le iniziative portate avanti dalla federazione italiana:

⚽ Sport pulito, salute e rispetto: al centro dell’impegno FIGC Come Presidente della Commissione Antidoping FIGC, sono orgoglioso delle iniziative messe in campo per promuovere la prevenzione, la formazione e il benessere degli atleti, specialmente tra i più giovani. 📌 Tra le azioni principali: - “Insieme contro il doping”, in collaborazione con Federfarma: oltre 19.000 farmacie diventano presìdi informativi.

- Progetti educativi nelle scuole e nei settori giovanili per una cultura sportiva sana.

- Piattaforme e-learning con certificazioni per allenatori, famiglie e operatori del settore. 💪 Vogliamo uno sport senza scorciatoie, dove a vincere siano la lealtà e la salute.

Continuiamo a costruire insieme un calcio etico, sicuro e consapevole. Pino Capua

Le iniziative

Come riporta il sito della FIGC, ci sono state molte collaborazioni con realtà importanti nel mondo sanitario, sociale ed educativo. Tra quelle più importanti vi sono:

Un Gol per la Ricerca , iniziativa in collaborazione con la Fondazione AIRC che ha generato più di 550 mila euro divenuti poi 22 borse di studio annuali per i giovani ricercatori.

collaborazione con Komen Italia, una società che lotta contro i tumori al seno. Da questa partership sono nate diverse iniziative volte a sensibilizzare sul valore che ha lo sport riguardo la tutela della salute delle donne (il tutto supportato anche da altre società: la Carovana della Prevenzione e la Race For the Cure).