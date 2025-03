Lazio-Torino, i convocati di mister Baroni: due le assenze importanti

Poche ore e Lazio-Torino chiuderanno la 30° giornata di Serie A 2024/25. La squadra di Vanoli è reduce da una sconfitta nelle ultime 12 partite e da quattro risultati utili consecutivi, indice di una fiducia ritrovata ed un mercato azzeccato. La Lazio davanti ai suoi tifosi è chiamata ad una reazione dopo la cocente sconfitta di Bologna, i jolly sono finiti.

Vecino e Nuno Tavares out

Pochi istanti fa la Lazio ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati scelti da mister Baroni per affrontare questa sera il Torino. Oltre agli infortunati Patric, Ibrahimovic e Castellanos, i biancocelesti per sfidare Vanoli e i suoi dovranno fare a meno anche di Nuno Tavares e Vecino. Ieri il portoghese ha svolto la rifinitura insieme ai compagni, ma probabilmente il tecnico non vuole rischiare un suo impiego e non è ancora considerabile “fit”. Per quel che riguarda Vecino, ieri ha svolto solo un allenamento differenziato e anche lui dovrà guardare la partita dalla tribuna complice la squalifica rimediata nel turno precedente.

