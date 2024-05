Inter-Lazio, Çalhanoğlu nel post: "Vi svelo il segreto di Inzaghi"

Dopo la partita tra Inter e Lazio, finita 1-1, il centrocampista nerazzurro Çalhanoğlu ha parlato ai microfoni di Dazn, esprimendo i suoi pensieri sulla vittoria dello scudetto.

" Bello, stadio pieno. Siamo felici e contento. Ora ci divertiamo. Cambio di ruolo? Non è stato difficile mentalmente, ma avevo bisogno di fiducia e di crederci. Ho lavorato tanto con sacrificio, grazie al mister".

I"nzaghi? Il suo segreto è che siamo come amici, sappiamo che è il nostro allenatore ma con noi è molto aperto. Prima delle partite è nervoso, ma in generale è sempre tranquillo. È stata la mia miglior stagione in tutta la carriera. Sono sempre tranquillo, il mio comportamento deve essere sempre rispettoso".