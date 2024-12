Lazio-Napoli, Patric festeggia sui social

La serata di Coppa Italia contro il Napoli è stata una prova di conferma per Patric, che ha dimostrato il suo valore in una partita cruciale. Il difensore spagnolo, che nelle ultime settimane aveva vissuto momenti di difficoltà a causa di un utilizzo ridotto in campionato, è stato schierato dal primo minuto e ha risposto con una prestazione di alto livello.

La prstazione di Patric

Solido in difesa e preciso nelle letture di gioco, Patric ha contribuito in modo determinante alla tenuta della squadra, dimostrando di poter essere un elemento affidabile nelle rotazioni della Lazio di Baroni. Il suo impegno è stato apprezzato dai tifosi, che al termine del match lo hanno sommerso di messaggi di incoraggiamento e complimenti sui social.

Patric ha voluto ricambiare l’affetto ricevuto con un post significativo sui suoi profili, scrivendo:

Una serata bellissima insieme alla nostra gente, abbiamo meritato il passaggio del turno: domenica sarà un’altra battaglia, servirà la stessa determinazione. Avanti Lazio.

Un messaggio breve ma intenso, che sottolinea il legame con i compagni e il desiderio di dare il massimo per la maglia biancoceleste.

Un segnale importante, quello lanciato dallo spagnolo, che si candida così a essere un protagonista anche nelle prossime sfide, dimostrando di essere sempre pronto a rispondere alle chiamate del mister.

Di seguito il suo post