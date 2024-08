Lazio, Hysaj smentisce sul proprio profilo Instagram un presunto litigio con Baroni

Il contratto di Hysaj scade nel 2025 e il suo futuro alla Lazio non è del tutto sicuro. In queste ore, una pagina Instagram albanese ha riportato una notizia con al centro dell’attenzione Baroni e Hysaj: secondo quanto riportato da RTSH Sport, i due sarebbero stati protagonisti di una lite causata della scarsa fiducia del tecnico nei confronti del terzino. In questi minuti però, è stato proprio Hysaj a smentire la notizia sul proprio profilo Instagram.

