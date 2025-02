Gene Hackman e sua moglie trovati senza vita in New Mexico

L'attore Gene Hackman, vincitore di numerosi riconoscimenti durante una carriera lunga oltre sessant'anni, è stato ritrovato privo di vita insieme alla moglie nella loro abitazione di Sunset Trail, nel New Mexico. Lo ha confermato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, dichiarando che le autorità stanno conducendo un'indagine sulle circostanze della loro morte.

Un'indagine in corso sulle cause del decesso

Hackman, 95 anni, e sua moglie, 63, sono stati trovati mercoledì pomeriggio. Con loro è stato rinvenuto anche il corpo del loro cane. Secondo lo sceriffo Mendoza, al momento non vi sono segni evidenti di attività criminale, ma non è stata ancora rivelata la causa del decesso. "L'inchiesta è nelle fasi preliminari e siamo in attesa dell'autorizzazione per un mandato di perquisizione", ha affermato.

La carriera di un'icona di Hollywood

Hackman, uno degli attori più iconici della sua generazione, ha collezionato nel corso della sua carriera due premi Oscar, due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Ha interpretato oltre 100 ruoli, tra cui il celebre Lex Luthor nei film di Superman degli anni '70 e '80. Tra le sue interpretazioni più memorabili figurano anche quelle nei film La giuria e The Conversation. Il suo ultimo ruolo sul grande schermo risale al 2004, quando recitò in Welcome to Mooseport nei panni di Monroe Cole.