Viktoria Plzen-Lazio | La vendita dei tagliandi parte oggi: tutte le info

A partire dalla settimana prossima la Lazio scenderà in campo contro il Viktoria Plzen nelle due sfide valide per gli ottavi di finale di Europa League, prima in trasferta (6 marzo) e poi in casa (13 marzo). La motivazione è altissima, quest’anno il percorso europeo dei biancocelesti ha regalato immense soddisfazioni a società, squadra, ma soprattutto ai tifosi che supportano in ogni momento la Lazio, anche e soprattutto in trasferta. La società, attraverso un comunicato ufficiale, afferma, che a partire da oggi, 27 febbraio, verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Uefa Europa League in trasferta con il Viktoria Plzen, in programma giovedì 6 marzo alle ore 21:00.

