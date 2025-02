Verso Viktoria Plzen-Lazio, Vydra: “Non vediamo l’ora di giocare contro la Lazio…”

La prossima settimana la Lazio tornerà in campo anche in Europa League, dove disputerà gli ottavi di finale della medesima competizione nella doppia sfida, prima in trasferta (6 marzo), poi in casa (13 marzo) contro il Viktoria Plzen. Per il biancocelesti sarà importantissimo arrivare in semifinale e puntare su un trofeo importante come l’Europa League, la posta in palio è altissima e la squadra dovrà rimanere concentrata per battere la squadra ceca.

La prossima partita del Viktoria Plzen e la motivazione dei calciatori

Come riporta Il Corriere dello Sport, la squadra cieca che incontrerà la Lazio ben due volte la prossima settimana stasera scenderà in campo contro lo Zlin alle ore 18:00 per gli ottavi di finale della coppa nazionale, anche se la mente dei giocatori è già rivolta all’incontro europeo contro i biancocelesti. Ad affermarlo sono gli stessi calciatori, la conferma, in particolare, arriva dalle dichiarazioni dell’attaccante Matej Vydra pubblicate sul sito ufficiale del club che dimostrano la grande attesa per il match da parte dei tifosi, ma anche della squadra.

Le parole di Vydra

Ci aspetta un’altra serata europea difficile ma meravigliosa. Queste occasioni sono il motivo per cui giochiamo a calcio. Non vediamo l’ora di scendere in campo contro la Lazio e faremo tutto il possibile per realizzare qualcosa di importante, a maggior ragione a casa nostra. Siamo l’ultima squadra ceca in corsa in Europa e dobbiamo continuare a lottare.