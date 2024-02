CONFERENZA PIOLI - "Troveremo una Lazio motivata, ma che può essere messa in difficoltà con..."

Alla viglia del match di campionato tra Lazio e Milan, gara in programma alle ore 20:45 all'Olimpico, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Sulla prestazione contro l'Atalanta

"Vogliamo rimettere in campo quel livello di performance, ma ottenendo un risultato diverso".

Su Leao

"Contro l'Atalanta stava bene, gli ho detto di continuare a sentirsi così anche nelle prossimeLa sua crescita è esponenziale anche nei rapporti con la squadra e negli atteggiamenti. I giocatori in media crescono più velocemente degli altri ragazzi, ma poi ognuno ha il suo percorso".

Sulla Lazio

"È una squadra con grandi qualità, che arriva da una prestazione non soddisfacente, troveremo una squadra motivata e che gioca bene, ma che può essere messa in difficoltà con intensità e determinazione".

Sull'Inter

"Campionato chiuso, stanno facendo un percorso incredibile. Aveva un calendario difficile, ma ha superato il momento più duro in maniera netta. Ora credo proprio sia finita".

Sull'eventuale derby scudetto

Su come ha preparato la partita

"Abbiamo cercato di capire i motivi per cui non siamo riusciti a segnare un gol in più, nonostante le occasioni avute".