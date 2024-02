Petkovic, l'ex Lazio pronto a tornare ad allenare: ecco dove

L'ex storico allenatore della Lazio Vladimir Petkovic è pronto a sedersi su una nuova panchina. Colui che in biancoceleste ha vinto la Coppa Italia in finale contro la Roma, si prepara ad una nuova avventura: diventare l'allenatore dell'Algeria. La Nazionale, è stata recentemente eliminata nella fase a gironi della Coppa d'Africa, un risultato che ha portato all'esonero del ct Djamel Belmadi. Per Petkovic, non si tratta della prima Nazionale da guidare, in quanto ha già allenato la Svizzera tra il 2014 e il 2021. L'ultimo incarico nei club invece risale a due anni fa, quando venne esonerato dal Bordeaux.