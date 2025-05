Ritiro ad Auronzo? La Lazio fa chiarezza: il comunicato ufficiale

È tempo di voltare pagina dalla delusione di domenica e iniziare a programmare già da subito la prossima stagione: c’è sicuramente da chiarire la questione allenatore, Baroni sembra vicino all’addio e il nome di Sarri avanza sempre di più. Adesso è tempo di ricaricare le pile per poi tornare forte con il ritiro di preparazione. In merito, la società biancoceleste attraverso una nota ha fatto chiarezza sulla questione Auronzo di Cadore.

La S.S. Lazio desidera esprimere il proprio ringraziamento alle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute ad Auronzo di Cadore in questi anni, per aver sempre sostenuto e facilitato con professionalità e grande collaborazione l’organizzazione del ritiro estivo della nostra squadra. Un grazie particolare va alla Media Sport Event per aver coordinato, con passione e competenza, ogni singola edizione.

Esprimiamo inoltre sincera gratitudine all’intera comunità di Auronzo di Cadore per l’affetto, la disponibilità e l’accoglienza riservata alla nostra squadra e ai numerosi tifosi biancocelesti che, estate dopo estate, hanno raggiunto questo meraviglioso territorio per sostenerci con passione ed entusiasmo.

Ad Auronzo ci siamo sentiti a casa, accolti come parte integrante della vostra splendida comunità, costruendo insieme ricordi indelebili e un legame autentico che porteremo sempre nel cuore.

Questo non è un addio, ma un arrivederci a presto, con la promessa di ritrovarci ancora, uniti dalla nostra grande passione.

Grazie di cuore, Auronzo!