Baroni si allontana, la Lazio valuta Sarri: il punto di Pedullà

Con la stagione appena terminata, in casa Lazio è tempo di fare un bilancio definitivo: nonostante una lotta serrata per un posto in Champions League fino all’ultima giornata, i biancocelesti sono arrivati fuori dalle coppe europee. Un risultato che non si vedeva da nove anni, motivo per cui la società sta riflettendo sul futuro di Marco Baroni. In questi minuti, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti importanti sulla panchina della Lazio.

Fraioli

Baroni e la Lazio sono pronti a separarsi

Come riportato da Alfredo Pedullà, Baroni incontrerà la Lazio tra domani e giovedì per risolvere l’impegno da allenatore. Il Torino ha avuto un contatto con Baroni, c’è anche un altro club di Serie A interessato a lui.

Ritorno di Sarri alla Lazio? Il punto di Pedullà

La Lazio ha sondato Sarri, è stato fatto un sondaggio interno con i calciatori più rappresentativi: da loro è attesa una risposta. Il tecnico vuole riflettere bene prima di tirare le somme. Situazione sicuramente da monitorare.