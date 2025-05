Papa Leone XIV riceve il Napoli: «Io romanista? Non credete a tutto quello che dicono»

Napoli ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV per un'udienza privata. Due pullman bianchi hanno fatto ingresso dalla Porta del Perugino dopo che la squadra è arrivata a Roma con un treno alle 10. «Sembra che non volessero applaudire: la stampa dice che io sono romanista. Ma benvenuti: quello lo dice la stampa, non tutto quello che leggete nella stampa è vero», ha scherzato Prevost accogliendo gli azzurri, reduci dalla vittoria dello Scudetto. «Benvenuti! E congratulazioni per la vittoria del campionato! Una grande festa per la città di Napoli!», ha esclamato il papa davanti a calciatori e dirigenti della società partenopea.

Il Messaggero