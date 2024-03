Ballotta: "Tudor? La risposta la darà il campo. Vincere con la Juventus può dare un bel segnale"

Stasera segnerà l'inizio dell'avventura di Igor Tudor alla guida della Lazio. Affrontando la Juventus nel suo primo match come allenatore della squadra capitolina, Tudor presenterà un undici in campo che si discosta notevolmente da quello visto negli ultimi due anni e mezzo. I tifosi della Lazio sono pieni di aspettative, ansiosi di scoprire il nuovo aspetto della squadra sotto la sua conduzione, augurandosi che le ultime due settimane siano state sufficienti per apportare significativi cambiamenti. Marco Ballotta, ex portiere, ha condiviso le sue riflessioni in proposito durante un'intervista concessa a Radiosei.

"Tutti gli allenatori possono essere giusti. La risposta la darà il campo. La squadra ha bisogno di una scossa per cambiare rotta e fare in modo che possa accadere qualcosa di positivo in questa stagione. Sarri ha fatto un gesto che dimostra che la squadra non lo seguiva più. I ragazzi non recepivano più le sue indicazioni, forse c’è stato qualche contrasto interno. È un allenatore abbastanza canonico. Forse è quello il suo difetto: non è molto duttile. Lui invece è andato dritto sulle sue idee. Le partite sono importanti, vincere con la Juventus la prima può dare un bel segnale. Ma sono convinto che i giocatori ora daranno di più. Se Mandas è stato preso vuol dire che ha qualità. Non credo ci siano problemi perché gioca lui. Anche Provedel era il secondo un anno e mezzo fa e ha sfruttato l’occasione. Può succedere anche a Mandas. Immobile ora ha l’occasione di riprendersi e riscattarsi".