Cagliari-Lazio | Rovella nel post: “Spero di rimanere qui altri dieci anni. Su Baroni…”

È appena terminato il il match Cagliari-Lazio, iniziato alle ore 20:45. Una trasferta non facile per gli uomini di Baroni, soprattutto dopo la battuta d’arresto subito in casa contro la Fiorentina. La voglia di vincere era tanta per continuare a perseguire gli obiettivi stagionali e riprendere la scia di vittorie, come fatto nella prima parte del campionato. Anche il Cagliari, allenato da, ha cercato i tre punti per allontanarsi dalla zona salvezza. Dopo la partita, terminata con il risultato di 1-2 per i biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e LSC il calciatore della Lazio Rovella.

Le parole di Rovella a Sky

Sul calciomercato e la partita di stasera

Non sono stato interessato al calciomercato quest’anno, penso alla Lazio, siamo felici della vittoria di stasera, bellissima partita. Questa squadra è giovane, ha bisogno di crescere e lo stiamo facendo nel migliore dei lodi, erano importanti solo i tre punti oggi. Dopo aver perso contro la Fiorentina in caso, ci voleva questa prestazione.



Sull’arrivo dei nuovi centrocampisti alla Lazio

Siamo felici di avere nuovi compagni, speriamo si trovi bene nei meccanismi della squadra, noi li aiuteremo, sia io che Guendouzi.

Su Baroni

Mi è mancata un po’ di con continuità negli anni scorsi, ma quest’anno l’ho trovata grazie a Baroni e sono molto felice. Io sapevo che il mister fosse bravo, sia tatticamente che umanamente, è una persona speciale, è bravo nel coltivare i rapporti con noi, siamo molto felici di averlo.

Nella prossima pagina le parole di Rovella a LSC